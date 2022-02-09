Репер висміяв матеріали справи.

Правоохоронці у Набережних Челнах в Росії відкрили адмінсправу проти скандального репера Алішера Моргенштерна за пропаганду наркотиків у трьох кліпах.

Про це повідомляє пропагандистське ТАСС.

Російські слідчі проводять адмінрозслідування за фактом пропаганди і незаконної реклами наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх прекурсорів, рослин, у складі яких є наркотичні засоби тощо.

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Правоохоронці встановили, що по краях татуювання на грудях Моргенштерна зображена рослина, схожа на коноплю, розповів співрозмовник агентства.

Провину репер не визнав.

Крім цього, до розслідування залучили московських фахівців, які виявили у кліпах виконавця "чисельні сцени, котрі формують у глядача асоціативні зв’язки між допустимістю незаконного споживання продуктів рослини коноплі і досягненням успіху, лояльне ставлення до незаконного вживання наркотичних засобів".

Йдеться про кліпи "Новая волна", "El problema" та "Yung Hefner".

Адвокат репера підтвердив у коментарі ЗМІ, що поліція Набережних Челнів винесла постанову про притягнення Моргенштерна до адмінвідповідальності.

Що каже Моргенштерн

Тим часом російський репер вже встиг відреагувати на нову відкриту проти нього справу в Instagram.

"Мій день розпочався прекрасно – з нової справи про пропаганду наркотиків. Ні, у піснях вони нічого не знайшли. Вони знайшли пропаганду наркотиків у моїх татуюваннях, б***…. Цьому татуюванню – 5 років. Це я 5 років через усі кордони возив наркотики", - висміяв російських слідчих Моргенштерн.

Це не перша справа проти Моргенштерна в Росії. Раніше схожу постанову проти репера винесли у Москві.

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