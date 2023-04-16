Співачка з гумором ставиться до цькування в РФ.

Музичний критик Артемій Троїцький розповів про те, що 15 квітня він вітав свою подругу Аллу Пугачову з днем народження. Співачка відповіла досить оригінально.

Примадонна надіслала йому своє фото. На ньому вона позує біля стовпа. До фото вона додала чотиривірш, в якому вона доволі оригінально висміяла путінський режим з усією його "величчю", яка виявилася лише "лукавством".

"Нет ничего зазорного, встать у столба "позорного": Во времена двуличия он придает величия", - написала Пугачова.

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Звичайно, Примадонна не стала прямо вказувати, про що вона говорить. Співачка висміяла кремлівський режим тонко, у властивій собі манері.

Фото біля "ганебного стовпа" Троїцький оприлюднив у Twitter. На знімку співачка позує в молодіжних кедах, світлих джинсах і стильній картатій сорочці. Свій образ Примадонна доповнила білосніжною джинсовою курткою, якою вона "обняла" стовп. Також можна помітити, що Пугачова фотографувалася без макіяжу.

Нове фото Пугачової

Реакція коментаторів

Користувачі Twitter бурхливо відреагували на фото і чотиривірш Пугачової. Росіяни намагаються зачепити її негативними коментарями. Однак багато хто з користувачів похвалив Пугачову і оцінив те, як вона поглумилася над путінським режимом. Вони пишуть:

"Три найяскравіших діви - Пугачова, Ротару і Вайкуле - дуже круті, і Алла Борисівна - легенда"

"Молодчина, Алла Борисівна! Довгих щасливих років!"

"З кожним роком, лише молодше! Зі святом, Алло Борисівно!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генпрокуратура Росії шукає зв'язок Алли Пугачової з ВСУ. "Правоохоронці" країни-агресорки хочуть з'ясувати, чи допомагає Примадонна захисникам України.

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