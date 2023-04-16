Пугачова поділилася чотиривіршем про "велич" / скріншот

Музичний критик Артемій Троїцький розповів про те, що 15 квітня він вітав свою подругу Аллу Пугачову з днем народження. Співачка відповіла досить оригінально.

Примадонна надіслала йому своє фото. На ньому вона позує біля стовпа. До фото вона додала чотиривірш, в якому вона доволі оригінально висміяла путінський режим з усією його "величчю", яка виявилася лише "лукавством".

"Нет ничего зазорного, встать у столба "позорного": Во времена двуличия он придает величия", - написала Пугачова.

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Звичайно, Примадонна не стала прямо вказувати, про що вона говорить. Співачка висміяла кремлівський режим тонко, у властивій собі манері.

Фото біля "ганебного стовпа" Троїцький оприлюднив у Twitter. На знімку співачка позує в молодіжних кедах, світлих джинсах і стильній картатій сорочці. Свій образ Примадонна доповнила білосніжною джинсовою курткою, якою вона "обняла" стовп. Також можна помітити, що Пугачова фотографувалася без макіяжу.

Нове фото Пугачової

Пугачова показалася в молодіжному вбранні / скріншот

Реакція коментаторів

Користувачі Twitter бурхливо відреагували на фото і чотиривірш Пугачової. Росіяни намагаються зачепити її негативними коментарями. Однак багато хто з користувачів похвалив Пугачову і оцінив те, як вона поглумилася над путінським режимом. Вони пишуть:

  • "Три найяскравіших діви - Пугачова, Ротару і Вайкуле - дуже круті, і Алла Борисівна - легенда"
  • "Молодчина, Алла Борисівна! Довгих щасливих років!"
  • "З кожним роком, лише молодше! Зі святом, Алло Борисівно!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генпрокуратура Росії шукає зв'язок Алли Пугачової з ВСУ. "Правоохоронці" країни-агресорки хочуть з'ясувати, чи допомагає Примадонна захисникам України.

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