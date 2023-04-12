Правоохоронні органи країни-агресора взялися за перевірку Примадонни на предмет того, чи фінансує вона українських військових.

Генпрокуратура Росії перевірятиме Аллу Борисівну Пугачову на предмет фінансування ЗСУ. Заяву з вимогою почати подібну перевірку направив у відомство керівник Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін, повідомляють росЗМІ.

Бородін нагадав, що Пугачова нібито втекла з Росії, а також продовжує критикувати "спецоперацію" - так окупанти називають кровожерну війну, розв'язану в Україні. Крім того, Примадонна підтримує своїх співгромадян, які теж виступили з антивоєнною позицією і покинули РФ.

"Раніше федеральним проектом було встановлено іноземне фінансування діяльності Алли Пугачової та її зв'язки із західними спецслужбами", - сказано у зверненні.

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Варто відзначити, що за сім'ю Пугачової в РФ взялися капітально. Раніше з'явилася інформація про те, що СК почав перевірку Крістіни Орбакайте і Нікіти Преснякова на предмет співпраці з українськими силовими структурами, а також фінансової допомоги ЗСУ.

Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні

Алла Борисівна дійсно виступила проти війни. Вона разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми покинула свій елітний особняк в Підмосков'ї. Зараз сімейство живе в Ізраїлі.

У своєму блозі, а також в ході концертів Галкін неодноразово говорив, що за наказом з Кремля на мирні міста України посилають ракети, за що отримав статус "іноагента".

Нагадаємо, Вайкуле заявила, що Галкін може стати наступним президентом РФ.

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