Примадонна опублікувала нове відео і розкрила свої плани.

Відома співачка Алла Пугачова вивезла дітей з Ізраїлю. Примадонна розповіла про те, куди вони відправляться, а також показала сина і дочку на новому відео.

Виявилося, що співачка і діти летять у Париж. Вони вирішили відправитися до Франції не просто так. Там Пугачова планує відвести дітей у "Діснейленд", а також зустрітися зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, який активно гастролює.

Пугачова вже показала фото з літака. Її діти посміхалися на камеру і явно раділи від нової подорожі. Ліза росте копією Пугачової, а Гаррі дуже схожий на Галкіна.

Відео дня

На новому відео діти Пугачової розповіли про те, що ж вони беруть з собою в поїздку. Ліза вирішила обмежитися невеликою кількістю речей, а ось її брат Гаррі взяв з собою цілу валізу.

Хлопчик любить гаджети, тому він не зміг поїхати в Париж без свого комп'ютера. Також він везе подарунок для тата і не забуває про свою "колекцію". Як виявилося, Гаррі збирає пробки.

Пугачова не показувала себе, але активно коментувала те, що відбувається в кадрі. Співачка весело сміялася і мило спілкувалася зі своїми дітьми.

Нове відео з дітьми Пугачової

Реакція коментаторів

Користувачі мережі зраділи від нового відео. Вони вдячні Пугачовій за те, що вона ділиться з фанатами інформацією про своє життя. На тлі чуток про те, що Примадонна збирається їхати з Ізраїлю нібито через проблеми зі здоров'ям, розповідь про поїздку в Париж заспокоїла шанувальників. Вони пишуть:

"Алло Борисівно, викладайте частіше такі відео! Ваш голос навіть за кадром - цілющий! Повертає віру, надію і бажання жити"

"Прекрасні і добре виховані діти, радісні, не такі, як у Кіркорова, постійно чимось незадоволені розпещені діти"

"Який ваш голос розслаблений і щасливий! Як же це тішить".

Останні новини про Пугачову

Нещодавно ЗМІ заявили, що Примадонні доведеться переїхати в Юрмалу. Там вона нібито буде жити, поки в Ізраїлі не мине спека. З чуток, Пугачовій складно переносити таку погоду через "проблеми" зі здоров'ям.

Крім цього, стиліст, який називає себе другом Пугачової, заявив, що вона спланувала свій похорон і попросила лише про одне. Співачка, за словами "інсайдера", мріє про таємні похорони, щоб ніхто не знав, де буде знаходитися її тіло.

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