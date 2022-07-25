Максим Галкін і Алла Пугачова / Фото - instagram.com

Алла Пугачова і Максим Галкін, які відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішили виїхати до Ізраїля, не планують надовго там затримуватися. За даними росЗМІ, вони вже готують документи для того, щоб переїхати в США. 

Так, Telegram-канал "Star News", посилаючись на екс-депутата Держдуми РФ Романа Худякова повідомляє: "Пугачова і Галкін назавжди переїдуть в США. Сім'я Галкіних вже займається переоформленням і продажем нерухомості в Росії". 

Сам Максим Галкін і його дружина Алла Борисівна Пугачова дану інформацію ніяк не коментували. 

Відзначимо, після того, як Галкін висловив свою антивоєнну позицію і підтримав українців, проти нього в РФ розв'язали справжні переслідування. Маша Єфросиніна, поспілкувавшись з гумористом, розповіла, що у них вже відібрали замок. Крім того, готується кримінальна справа за нібито дискредитацію ЗС РФ. Однак це не стало для Максима приводом відмовитися від своїх слів. 

Галкін, Пугачова та їхні діти / Фото - instagram.com

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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