На цей час зоряна пара вже нібито розв'язує бюрократичні питання.

Алла Пугачова і Максим Галкін, які відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішили виїхати до Ізраїля, не планують надовго там затримуватися. За даними росЗМІ, вони вже готують документи для того, щоб переїхати в США.

Так, Telegram-канал "Star News", посилаючись на екс-депутата Держдуми РФ Романа Худякова повідомляє: "Пугачова і Галкін назавжди переїдуть в США. Сім'я Галкіних вже займається переоформленням і продажем нерухомості в Росії".

Сам Максим Галкін і його дружина Алла Борисівна Пугачова дану інформацію ніяк не коментували.

Відзначимо, після того, як Галкін висловив свою антивоєнну позицію і підтримав українців, проти нього в РФ розв'язали справжні переслідування. Маша Єфросиніна, поспілкувавшись з гумористом, розповіла, що у них вже відібрали замок. Крім того, готується кримінальна справа за нібито дискредитацію ЗС РФ. Однак це не стало для Максима приводом відмовитися від своїх слів.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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