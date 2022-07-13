Нещодавно його втомлені фото з величезними синцями під очима не на жарт налякали шанувальників.

Відомий гуморист Максим Галкін показав дозвілля з сином. Він опублікував у себе в Instagram-stories відео, як катається з Гаррі на велосипедах по лісі. Дочки Лізи і дружини Алли Пугачової поруч не було.

Зазначимо, напередодні ми писали, що Максим Галкін налякав своїм зовнішнім виглядом. У мережі показали його фото, де, на думку фанатів, пародист виглядає на 10 років старше. Ймовірно, він дуже переживає і нервує через все, що відбувається: війну в Україні, його цькування в Росії, арешт сімейного особняка в селі Грязь і так далі. Це видають величезні синці під очима.

Проте перебуваючи поруч з сином пародист виглядає куди більш молодо і життєрадісно, що демонструє своїй аудиторії.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

Також УНІАН писав, що Максим Галкін назвав Михалкова "пургоносом".

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