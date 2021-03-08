Останнім часом Алла Борисівна дійсно змінилася.

Російський пародист Максим Галкін опублікував нове яскраве селфі дружини Алли Пугачової.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожАллу Пугачову порівняли з мумією на свіжому фотоУ кадрі співачка позує з легким денним макіяжем і новою зачіскою — подовженим каре з чубчиком. Здається, що артистка збільшила губи і вдалася до "тюнінгу" обличчя.

Більшість шанувальників обдарували Аллу Борисівну компліментами. А деякі розкритикували її зовнішність: "Як лялька", "Не схожа на себе", "Переборщила з пластикою".

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Автор: Ольга Робейко