Пугачова захопила фанів / фото instagram.com/maxgalkinru
Російський пародист Максим Галкін опублікував нове яскраве селфі дружини Алли Пугачової.
Знімок артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожАллу Пугачову порівняли з мумією на свіжому фотоУ кадрі співачка позує з легким денним макіяжем і новою зачіскою — подовженим каре з чубчиком. Здається, що артистка збільшила губи і вдалася до "тюнінгу" обличчя.
Більшість шанувальників обдарували Аллу Борисівну компліментами. А деякі розкритикували її зовнішність: "Як лялька", "Не схожа на себе", "Переборщила з пластикою".
Пугачова, здається, не старіє / фото instagram.com/maxgalkinru
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