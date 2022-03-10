Ймовірно, таке рішення він прийняв після введених проти РФ санкцій.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський артист Олег Газманов подав документи на отримання громадянства Ізраїлю.

Ймовірно, він прийняв рішення про переїзд після того, як були введені санкції проти Росії. Багато відомих брендів пішли з ринку через повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто відзначити, що сам Газманов поки ніяк не прокоментував цю інформацію.

Крім того, відомо, що 70-річний артист є патріотом РФ. Він підтримав президента Володимира Путіна і навіть виступив на концерті на честь підтримки російської армії.

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