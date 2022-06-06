Так Лорак, нібито, сподівається врятувати свою кар'єру.

Українська телеведуча Катерина Осадча припустила, що мовчання Ані Лорак багато в чому пов'язане з близьким спілкуванням з путіністом Філіпом Кіркоровим. Можливо, це він порадив українці не говорити про звірства російських окупантів. Про це Катя сказала в інтерв'ю "КП в Україні".

Осадча підкреслила - не розуміє, що в головах у людей, які, маючи український паспорт, можуть так цинічно продовжувати мовчати і виступати в країні, яка напала на їхню Батьківщину.

"Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а у тебе ж кар'єра! Думаю, після нашої перемоги все стане ясно", - сказала ведуча програми "Світське життя".

Нагадаємо, раніше Осадча закликала забирати український паспорт у тих зірок, які мовчать про війну і продовжують виступати в Росії.

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