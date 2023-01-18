Творці бренду відзначили, що їм соромно, що Кучера носить їхні речі.

Російський актор Оскар Кучера прийшов на інтерв'ю до "іноагента" Юрія Дудя у футболці українського бренду Benya & Zubrik. Користувачі мережі звернули увагу на цей момент, бо Кучера підтримує злочинний режим Кремля і в той же час одягає речі українських виробників.

Реакція творців бренду не змусила на себе довго чекати. У соцмережах вони звернулися до підписників від імені футболки з такими словами:

"Привіт! Я футболка "Раневська". Мені дуже соромно, що мене колись купив Кучера. Я дуже хочу вилиняти і покритися катишками, хоча зазвичай мені це непритаманно".

Позиція Оскара Кучери щодо війни в Україні

Оскар Кучера мало говорить про війну в Україні, проте, за його останнім інтерв'ю Юрію Дудю, можна зрозуміти, на чиєму він боці.

Так, Оскар сказав, що підтримує російську армію, але не саму війну. Такий вислів і багато інших всіляко висміюють користувачі мережі.

Фрагмент розмови Кучери і Дудя:

Кучера: Я підтримую нашу армію!

Дудь: Чому ти не записався добробольцем?

Кучера: Тому що я не вважаю цю війну правильною!

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