Ймовірно, Йосип Пригожин не хоче, щоб його дочка стала вдовою.

Російський продюсер Йосип Пригожин, який підтримує війну в Україні, поскаржився, що його зятю, у якого місяць тому народилася дитина, прийшла повістка.

Про це повідомляє пропагандистське видання Starhit.

Варто відзначити, що Пригожин вже не вперше скаржиться на те, що молодим хлопцям приходять повістки. Наприклад, в 2013 році він говорив про те, що і свого сина приховує від військкомату.

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А тепер, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він заговорив і про чоловіка своєї дочки. Ймовірно, він не хоче, щоб його онук залишився напівсиротою, а дочка - вдовою, бо російські солдати насправді їдуть не на "спецоперацію" в Україну, а на вірну смерть.

"Моєму зятю, чоловікові моєї дочки, прийшла повістка. У них дитина народилася тільки що", – сказав Пригожин в програмі "Зірки зійшлися".

Як Йосип Пригожин підтримав війну проти України

З 2014 року Пригожин співає дифірамби російському диктатору Путіну і навіть публічно виправдовує корупцію і кумівство в Кремлі.

Спочатку Пригожин підтримав анексію Криму, а після і звірячий напад на Донбас. Попри те, що в Україні щодня гинуть люди, а багато міст нагадують примари, Пригожин продовжує підтримувати політику Путіна.

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