Йосип Пригожин підтримує злочинний режим Кремля.

Відомий продюсер Йосип Пригожин підтримує злочинний режим президента РФ Володимира Путіна і засуджує проукраїнську позицію артистів.

Про це йдеться в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Наприклад, нещодавно він "накинувся" на Лайму Вайкуле, яка вийшла на сцену з українським прапором і заявила, що по-іншому бути і не могло. Тоді Пригожин назвав це свинством і заявив, що саме співачка винна у війні в Україні, а не диктатор Путін. І це попри те, що він і сам довгі роки заробляв в Україні, а його дружина, співачка Валерія кілька сезонів поспіль була суддею українського шоу "Голос країни".

Але в 2014 році все різко змінилося. Тоді Валерія стала членом ради при президенті Росії з культури, а значить вона у всьому підтримує Путіна. У 2018 російський Шрек Пригожин став довіреною особою Путіна на президентських виборах.

Відтоді Пригожин співає дифірамби російському диктатору і навіть публічно виправдовує корупцію і кумівство в Кремлі.

Також продюсер неодноразово говорив, що демократії в світі не існує, а права і свободи громадян має тільки російський народ. Той самий, який не може назвати війну війною або вийти на мітинг, адже це "спецоперація".

До слова, спочатку Пригожин підтримав анексію Криму, а після і звірячий напад на Донбас. Попри те, що в Україні щодня гинуть люди, а багато міст нагадують примари, Пригожин продовжує підтримувати політику Путіна.

Нагадаємо, раніше Йосип Пригожин присоромив росіян за приниження Пугачової.

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