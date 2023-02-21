Москвичка стверджувала, що Вакуленко зґвалтував її в своїй машині після вечірки.

Путініста Василя Вакуленка, який відомий як репер Баста, звинуватили у зґвалтуванні. Жінка з Москви заявила, що артист поглумився з неї в машині.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, інцидент нібито стався після вечірки в клубі Басти. Жінці, яка звинуватила Вакуленка у зґвалтуванні, 34 роки.

"Дама заявила, що Вася Вакуленко після тусіча в клубі "Газгольдер" влаштував їй еротичний круговорот сансари в салоні своєї машини на Рубльовському шосе", - зазначено в Telegram-каналі.

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Однак незабаром москвичка передумала. Вона заявила, що її "неправильно зрозуміли". Жінка нібито хотіла, щоб поліція допомогла їй знайти її друга. Однак як можна було настільки заплутатися в свідченнях - залишається загадкою. Можливо, Баста просто зумів "зам'яти" справу або ж домовився з постраждалою.

Що Баста говорить про війну

Вакуленко підтримував окупацію Криму. Він неодноразово їздив на півострів і знімався там в російських фільмах. Також Баста давав у тимчасово окупованому Росією Криму концерти. За це йому забороняли в'їзд в Україну, у січні 2018 року Міністерство культури включило Вакуленка до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни. Однак у 2021 році Баста їздив в Україну і навіть давав концерти, на одному з яких для фанатів путініста влаштували "коридор ганьби".

Баста не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після 24 лютого 2022 року він не виступив проти кривавого режиму. Більше того, він продовжує їздити до Криму. Влітку 2022 року Баста виступав на концерті, який Путін влаштував з нагоди окупації нових міст у Донецькій та Луганській областях.

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