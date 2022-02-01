Про скасування концерту пропутінського артиста розповів активіст Дем'ян Ганул.

В Одесі скасували анонсований концерт репера Василя Вакуленка (Басти). Пропутінський артист хотів виступити 14 лютого.

Про скасування концерту Басти на своїй сторінці у Facebook розповів активіст Дем'ян Ганул.

"Нещодавно в соціальних мережах з'явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленка в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого в ресторані "Хмари", - написав Ганул.

Він нагадав, що одразу написав повідомлення у соцмережах, у якому попросив скасувати концерт, оскільки Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим і виступав на концерті на честь так званого "возз'єднання" в Москві.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив вірне рішення скасувати концерт. Прекрасно, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство і мають чітку патріотичну позицію", - написав Ганул.

Виступ Басти в Одесі: що відомо про запланований концерт

Як повідомляв УНІАН, у січні активіст Дем'ян Ганул закликав власника ресторану "Хмари" (Одеса) Андрія Зарічанського скасувати запланований на 14 лютого концерт артиста Басти (Василя Вакуленка).

Ганул стверджував, що через анонімні джерела дізнався про концерт зазначеного артиста, який підтримує окупацію Криму і виступав на концерті "возз'єднання" в Москві.

Раніше Баста вже виступав в Одесі. В Україні не раз активно виступали проти концертів "кримнашиста". Зокрема, наприкінці 2021 року в Києві перед концертом у нічному клубі Stereo Plaza артисту влаштували коридор ганьби.

Як відомо, в січні 2018 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни.

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