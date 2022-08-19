Небайдужі висловили Кіркорову все, що думають про нього.

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав війну в Україні, зараз відпочиває в Монако. Серед білого дня на вулиці небайдужі жителі міста обклали його матами за проросійську позицію.

Перехожий, побачивши Кіркорова, пішов за ним з телефоном в руках. Він запитав у путініста: "Чий Крим?" Але артист ніяк не відреагував, він продовжив не поспішаючи йти.

Чоловік також сказав Кіркорову їхати в його "Засранськ" (Росію, - УНІАН) і відпочивати там, а в Монако йому робити нічого: "Поки в Україні дітей гублять, ти в Монако відпочиваєш?".

Потім в ситуацію втрутилася жінка, назвавши Філіпа Бедросовича щуром. Вона запропонувала показати йому хлопчика з України, постраждалого через війну, але і на це Кіркоров не відреагував.

"Соромно в очі подивитися, г*ндон?", - додала жінка.

Нагадаємо, раніше путініст Кіркоров епічно злякався, коли йому прокричали "Слава Україні" в США.

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