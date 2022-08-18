Співак, який їздив з концертом в анексований Крим і назвав окупантів "героями", явно побоюється українців навіть в Лас-Вегасі.

Російський співак і затятий фанат Путіна Філіп Кіркоров відправився в США. Там він епічно злякався, коли йому прокричали "Слава Україні".

Реакцію путініста зняли на відео, воно вже з'явилося в соціальних мережах.

Так, скандальний співак, який відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну і прославляє Путіна, відправився в Лас-Вегас. Судячи з усього, Кіркоров любить кремлівський режим тільки на словах, він часто їздить за кордон і насолоджується всіма принадами життя без санкцій, які сильно б'ють по країні-агресору.

У США путініст тішить собі дорогими стравами і ласує стейками за 100 доларів. Але навряд чи тепер Кіркоров зможе повністю розслабитися. Коли люди помітили співака і прокричали йому "Слава Україні", він помітно напружився. Фанат кривавого диктатора епічно злякався і витріщив очі.

Нагадаємо, раніше Кіркоров поїхав з концертом в анексований Крим і назвав окупантів "героями".

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