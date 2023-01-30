Тепер Ніна Данилівна Гирявець живе в Москві.

Путинистка і зрадниця України Таїсія Повалій таємно вивезла з країни свою маму. Тепер Ніна Данилівна Гирявець живе в Москві, пишуть росЗМІ. Відомо, що жінка не хотіла залишати свою батьківщину, але зіркова дочка наполягла.

"Ніколи в житті не поїду! Моя рідна Україна! Нехай мене тут вбивають", - щоразу говорила мені вона. І тільки коли я сказала, що не приїду, якщо вона помре, моя мужня мама зібрала валізку, взяла кішку і 30 квітня минулого року, проробивши на машині шлях в дві тисячі кілометрів з Києва через Західну Україну, Польщу і Білорусь, приїхала в Москву", - сказала Таїсія Повалій.

Артистка-зрадниця зізналася, що про переїзд своєї мами нікому не говорила. Через те, що їздила в Брест зустрічати її, пропустила ювілей Філіпа Кіркорова, про що дуже шкодує. Однак навіть Кіркорову вона не повідомила реальну причину своєї відсутності на святі.

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"Саме тому в тому році мене не було на ювілеї Філіпа Кіркорова. Я навіть не могла сказати йому, що їду зустрічати в Брест маму. До речі, мама до цього ніколи в житті в Москві не була", - резюмувала Повалій.

Що Таїсія Повалій говорить про війну в Україні

Ще з 2014 року артистка активно виступала на території країни-агресора, ігноруючи окупацію Криму, а також Донецької та Луганської областей.

Після початку повномасштабної війни вона продовжила свою діяльність на території РФ, і навіть цинічно співала українською мовою у той час, поки Росія обстрілювала мирні українські міста і вбивала людей.

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