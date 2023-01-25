Український артист прокоментував заяву співачки про те, що "Росія рятує український народ".

Співачка Таїсія Повалій днями заявила, що вважає лідера країни-агресора Путіна своїм рятівником, а також сказала, що Росія "позбавляє світ від нацизму". На цю скандальну заяву відреагував український артист Павло Зібров, який послав Повалій слідом за російським кораблем.

"Для мене її немає. Немає такої людини, такої співачки, такої громадянки України. Вважаю, за таку риторику потрібно позбавляти не тільки звання Народної артистки України, а й громадянства України", - прокоментував музикант, пише видання "Обозреватель".

Він додав, що після таких слів Повалій повинна забути про дорогу в Україну - тепер у неї зовсім інший шлях - слідом за російським кораблем.

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"Нехай живе у своїй рідній Росії і ніколи не ступає на українську землю. Слідом за російським кораблем дорога", - додав Зібров.

Що Повалій говорить про війну в Україні

Не секрет, що Таїсія Повалій відмовилася від своєї батьківщини (вона народилася в селі Шамраївка Київської області). Свій вибір артистка зробила ще в 2014 році, коли продовжила виступати на території країни-агресора після окупації Криму і значної частини Луганської та Донецької областей.

Не стало приводом "відкрити очі" і почати говорити правду про війну і те, що у 2022 році російські війська почали бомбити її рідну Київську область. В цей час вона цинічно співала в Кремлі пісні українською мовою.

До слова, мабуть, Повалій знайшла собі іншу батьківщину. На фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську вона заявила, що вважає Білорусь своєю творчою батьківщиною. Про Україну зрадниця навіть не згадала.

В одному зі своїх інтерв'ю через п'ять місяців після початку повномасштабної війни Таїсія мигцем сказала про ситуацію в Україні, проте не вимовляла слова "війна" - все, що відбувається тут вона назвала "складними часами".

"Я розумію, що часи складні. Тому хто, якщо не я, буду нести добро, світло і любов?" - сказала знаменитість.

А ось її син Денис Повалій після такого відхрестився від зіркової матері, і попросив не приписувати йому її виступи в Кремлі.

"Моя бабуся Ніна в дворічному віці сиділа в окопі під дулом нацистського пістолета, її батько Данило з війни не повернувся. Тата іншої бабусі Ангеліни, що була майже на 20 років старшою, знищили при приході радянської влади. Мій батько Володя відправився на війну в Афганістан, теж ніяких відзначень виведення військ не пам'ятаю, тільки смуток в очах від спогадів. Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її історія, і я до неї відношення не маю", - написав Денис Повалій.

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