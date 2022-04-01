Ведуча розлютилася через новини, що її родині ніхто не давав статус біженців.

Скандальна ведуча Сніжана Єгорова, яка завжди підтримувала президента Росії Володимира Путіна і не засуджувала війну в нашій країні, накинулася на консульство України в Туреччині.

Раніше вона скаржилася на те, що через її політичну позицію в Туреччині відмовили продовжувати візу її дітям. Потім з'явилася інформація, що Єгорова таки домоглася свого і вона отримала разом зі своєю сім'єю статус біженця.

Пізніше в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що це неправда. І ніхто не давав Сніжані та її неповнолітнім дітям статус біженця під час війни в Україні.

У зв'язку з цим сама Єгорова заявила, що консульство України в Туреччині нібито не знає закон.

"Не ходіть за відповіддю в консульство України в Анталії... Вони не в курсі, що таке закон! Ті, хто скоїв злочин щодо малолітніх дітей, не продовживши їм термін дії закордонних паспортів, не можуть сказати вам правду! А правда тут! У Туреччині діти і жінки під захистом закону, особливо коли є прямі ознаки переслідування влади", - написала Єгорова.

Нагадаємо, раніше Єгорова назвала українських дітей "яничарами" і зрадниками.

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