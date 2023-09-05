Він потрапив у неприємний інцидент.

Російський актор, який виїхав з країни-агресора на початку повномасштабного російського вторгнення, Олексій Панін затриманий в Естонії.

За даними ЗМІ, актор ломився до незнайомих людей, думаючи, що перебуває в готелі. Ті викликали поліцію. Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце інциденту і затримали Паніна.

У мережі з'явилося відео, як поліцейський веде актора до машини. Той тримає руки за спиною в наручниках. Його вже доставили у витверезник. Тобто, швидше за все, він був у стані алкогольного сп'яніння.

Також повідомляється, що знаменитість можуть депортувати в Росію, де йому загрожує до 5 років колонії. Відомо, що Панін з перших днів повномасштабної війни засуджує злочинний режим Кремля.

Більш того, нещодавно він показався на кордоні з РФ, посміявся і запитав: "Може дупу показати?"

Панін хоче приїхати в Україну

Раніше актор заявив, що хоче приїхати в Україну, оскільки не вважає себе ворогом українців.

Однак Паніну вже давно закрили в'їзд на територію нашої країни. Той же каже, що для нього це справа принципу.

"Що це виходить, що мені закрили (в'їзд в Україну – УНІАН.), тут у мене розшук? Це справа принципу. Я в Росії – терорист, я щиро хвилююся за те, що відбувається в Україні. Мені не потрібно туди, але це справа принципу. Або я ворог цим, або цим", – сказав Панін.

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