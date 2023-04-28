Про загибель музиканта вже написала співачка Джамала.

Внаслідок ракетного удару по Умані, який сьогодні завдала РФ, загинув легендарний рок-музикант з Миколаєва. Володимир Макаровський був відомим рокером та виступав у гурті FOXTROTT.

"Дядько Вова. Макаровський. Старший товариш, музикант, вчитель. Найфірмовіший рокер зі стареньких, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець. Народився лише не там, де треба. Можу не покрививши душею порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер також не там, де треба. У заповідному місці, в Умані від прильоту "визволителів"...Спочивай з миром", - написав у Facebook музикант Антон Слєпухін.

Згодом інформація про загибель музиканта з'явилася на сторінці співачки Джамали. Вона зробила репост Stories доньки рокера, якого вбила російська ракета.

"Сьогодні в Умані помер батько моєї подруги. Володимир Макаровський. Співавтор декількох моїх пісень, музикант та дідусь трирічної онуки... Мої співчуття, не пробачимо", - написала співачка.

Кліп гурту FOXTROTT

У коментарях на Facebook українці пишуть:

"Світла пам'ять Вові, щира подяка за ті дива, що він нам дарував"

"Важко розлучатися з такою людиною. Він був і вчителем, і другом, і багато в чому прикладом. Стільки планів було, стільки музики гарної написано. Він альбом такий класний писав, справді видатний... Нам його дуже не вистачатиме"

"Свого часу я жив навпроти його будинку... До нього завжди можна було зайти в гості, попити чаю та поговорити про музику. Він завжди ділився з нами, молодими рокерами, усім, що умів і знав... Справжній музикант, справжня людина... Талант... Вчитель".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув відомий український музикант.

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