Артист дуже любив творчість та ніколи не втрачав юнацький ентузіазм.

На війні загинув відомий український музикант. Засновник та гітарист гурту SilverTown Андрій Касенюк отримав смертельне поранення, захищаючи Україну від окупантів.

"Друзі та підписники! Ось так починався наш останній пост коли ми збирали гроші на Starlink для Андрія. Завдяки цьому старлінку і Вам, Андрій увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо", - повідомили музиканти гурту SilverTown.

Друзі Касенюка також розповіли, що смерть музиканта стала для них великою втратою. Артист дуже любив творчість та ніколи не втрачав юнацький ентузіазм.

"Він дуже хотів випустити альбом, постійно усіх пінгував, роздавав рушійні копняки, організовував увесь процес від накопичення до мастерингу. Також він кілька разів, вже під час війни, хотів релізити кліп, який ми відзняли ще в вересні 2021 року. 24 лютого 2022 року його повинна була розглянути редакція М1/М2 на предмет ротації. Але не судилося... Андрій завжди залишиться в нашій памʼяті, в наших серцях у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна тобі памʼять, брате! На таких як ти витримала країна! Ти герой, справжній герой!" - додали колеги музиканта.

Що відомо про Андрія Касенюка

Касенюк був гітаристом гурту SilverTown, який було засновано у 2013 році в місті Кам'янське, у Дніпропетровській області. Проте згодом музикант пішов на війну, він був учасником АТО на сході України. У 2016 році Касенюк повернувся, діяльність гурту відновили.

Колектив SilverTown активно давав концерти та записував нові пісні, зокрема, про війну. Однією з відомих композицій, яка запам'яталася фанатам, була пісня "Україна - це ми".

Раніше стало відомо, що на війні загинув український актор. Антон Прасоленко брав участь у бойових діях на сході України.

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