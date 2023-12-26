Дівчина зізналася, що вони не були щасливі разом.

Ведуча та інтерв'юер Раміна Есхакзай поділилася подробицями стосунків з адвокатом Євгеном Проніним. Нещодавно вони повідомили, що розлучилися, проте називати причину не стали.

Зараз же Раміна зважилася відкрити завісу. У своєму шоу "30+" вона розповіла, що у стосунках з Євгеном відчувала себе самотньою. За її словами, вони практично не проводили часу разом, а навіть якщо кудись і вибиралися, то Пронін завжди запрошував з собою друзів.

"Я останній рік стосунків відчувала себе самотньою. Наприклад, на початку стосунків, коли ми їхали на відпочинок, я думала, що ми їдемо удвох, а він такий: "Я покликав друзів". Потім йдемо в ресторан – те ж саме. Ці друзі... А я хочу побути з людиною один на один, я йому колись говорила: "Слухай, я розумію, що ти любиш своїх друзів, але я хочу побути з тобою один на один",-розповіла Раміна.

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Вона додала, що поступово почала згасати в цих стосунках, як і Євген. Тому вони ухвалили рішення розлучитися.

"Ми не посварилися, просто ми були нещасні. Я бачила, що він згасає, я згасаю, навіщо бути разом!?" - додала Раміна.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай і Євген Пронін були разом п'ять років. Майже два роки тому він освідчився дівчині, проте весілля так і не відбулося. Про їхнє розставання стало відомо в квітні 2023 року.

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