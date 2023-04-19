Раміна та її колишній обранець будували стосунки п'ять років.

Журналістка Раміна Есхакзай розповіла, що вона розійшлася зі своїм нареченим - юристом Євгеном Проніним. Відверте зізнання блогерка та її колишній обранець розмістили в Instagram.

"Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні пʼять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного", - йдеться у дописі.

Також Есхакзай та Пронін зазначили, що у їхніх стосунках не було брехні або зради. Колишні наречені наголосили на тому, що не хочуть розкривати причини розриву стосунків.

Відео дня

"В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення. Дякуємо один одному за все!" - резюмували Пронін та Есхакзай.

У Stories вони також прокоментували новину про розставання. Журналістка та її екс-коханий подякували один одному. Також Раміна підкреслила, що не буде давати коментарі щодо цієї теми.

"Важко переоцінити, який вагомий, ціннісний та емоційний внесок я отримав у стосунках з Рамі. Більш чесної, справжньої та цілеспрямованої людини я не зустрічав! Дякую тобі за все!" - написав Пронін.

Хто така Раміна Есхакзай

У минулому Раміна зустрічалася зі співаком Віталіком Козловським. Вони навіть планували весілля, проте у 2017 році блогерка повідомила, що вони розійшлися.

Потім Раміна почала будувати кар'єру. Вона почала брати інтерв'ю у зірок, зокрема, у російських. До повномасштабної війни, яку понад рік тому РФ почала в Україні, Есхакзай їздила на територію країни-агресорки. В одному з інтерв'ю блогерка зазначала, що визнає свої помилки.

"Цілком справедливо, коли мені пишуть, що я їздила в Росію і знімала там зірок і різних спеціалістів після 2014 року. Я не знаю, чи було б більш морально правильно, якби ми зустрічалися десь на нейтральній території, але це також, якщо чесно, підміна понять", - казала вона.

У березні 2023 року Раміна закликала не ділити українців на україномовних та російськомовних. На думку знаменитості, патріотизм вимірюється не словами тією чи іншою мовою. Протягом останніх п'яти років Раміна перебувала у стосунках з Проніним, нещодавно вона розповідала, що вони планували одружитися, проте скасували весілля.

Вас також можуть зацікавити новини: