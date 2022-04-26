Дочка телеведучої загадала бажання повернутися додому в свій день народження.

Телеведуча Лілія Ребрик, яка через війну в Україні покинула свій будинок і відвезла дочок в більш безпечне місце, зізналася, що саме діти допомагають їй триматися в такий непростий час.

Відверте інтерв'ю Ребрик дала виданню "Сьогодні".

Лілія поділилася, що її дочки Діана, яка народилася в 2012 році, і Поліна, яка народилася в 2018 році, за останній час сильно подорослішали в спілкуванні. Попри те, що зірка хоче захистити своїх дітей від усього негативу, теми війни все ж не уникнути.

"Ми дуже багато з ними про це говоримо, надихаємося, мотивуємо один одного, тримаємося як шафа в Бородянці (посміхається, - ред.), теж обговорюємо меми. Багато говоримо, шукаємо плюси в тому, що ми 24 на 7 разом. Я бачу, які у мене глибокі діти, дорослі. З одного боку душа болить - не хочеться, щоб вони були такими дорослими і так багато розуміли, а з іншого – я з ними завжди розмовляла на рівних", - розповіла Лілія.

Телеведуча зізналася - війна в Україні сильно вплинула на емоційний стан її дочок. Старша дочка Діана навіть відмовилася від свого улюбленого захоплення - танців. Мамі було боляче це усвідомлювати, але рішення дівчинки вона прийняла з повагою. Молодша дочка Поліна також страждає через те, що їм довелося покинути будинок. І на день народження загадує тільки одне бажання - повернутися.

"Щоранку просить показати на телефоні через камери, які встановлені вдома, її кімнату. Запитує, чи дочекаються її іграшки, її сукні. Вона загадує бажання, у неї 30 квітня день народження. І вона хоче зустрітися з друзями", - розповіла Ребрик.

Нагадаємо, Ребрик з дочками під піаніно заспівала пісню "Ой, у лузі червона калина".

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