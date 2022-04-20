Телеведуча зараз проводить багато часу зі своїми спадкоємицями.

Телеведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик останнім часом більше часу проводить зі своїми дітьми. Тому вона вирішила записати з дівчатками домашнє відео, де вони співають пісню "Ой, у лузі червона калина".

Відеозапис Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах 9-річна Діана і 3-річна Поліна співають легендарну композицію під фортепіано.

"Удосконалювати. Спочатку просто співали, а тепер ще й мама Ліля згадала, як на піаніно грала в дитинстві! До речі, "концерт" даємо прямо в моїй домашній студії: спочатку ефір "Ранок з Україною", а потім всі разом за музику! З військової тематики "Ой у лузі" нам найбільше лягло до душі", - прокоментувала Лілія Ребрик.

Відзначимо, композиція "Ой, у лузі червона калина" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну знайшла величезну популярність. Навіть всесвітньо відома Pink Floyd випустила свою інструментальну версію з вокалом Андрія Хливнюка.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав що слухають українці під час війни: названі головні тренди YouTube.

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