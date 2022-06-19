Телеведуча подарувала дитину Владу Топалову.

У березні 2022 року опальна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко оголосила про другу вагітність. Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками і показала вже досить великий животик.

Зараз же зірка в своєму Telegram-каналі оприлюднила фото, на якому везе дитячу коляску. Ймовірно, співачка вже народила другу дитину, хоч офіційно про це поки не повідомила.

"Треную забутий навик. Вже багато забулося", - підписала знімок Тодоренко.

Шанувальники припускають, що Тодоренко народила дівчинку. А підігріло чутки про це те, що нещодавно "голубка миру" розповідала своєму 4-річному синові Михайлу про те, чим дівчатка відрізняються від хлопчиків.

Нагадаємо, одеситка Регіна Тодоренко вперто мовчить про війну в Україні. На грунті хейта вона вирішила випустити пісню "Він за мною", в якій попрощалася зі своїми рідними з Одеси і зазначила, що її чоловік - найважливіша для неї людина.

Пізніше, в день народження Регіни, її мама вперше до неї звернулася. Жінка сказала, що одеська сім'я дуже любить Регіну і чекає її додому.

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