За словами телеведучої, політичні теми руйнують її сім'ю.

24 лютого 2022 року в Україні почалася повномасштабна війна. На нашу країну агресивно напала Росія і влаштувала тут справжній колапс зі зруйнованими будинками і моторошним кровопролиттям.

І поки українські знаменитості кричать на весь світ про війну в нашій країні, опальні зірки воліють відмовчуватися. Однією з таких виявилася Регіна Тодоренко, яка вже багато років живе і працює в РФ.

Вже понад місяць Регіна мовчить про війну в Україні. Одного разу вона лише натякнула на дружбу двох країн, але шанувальники одразу ж її захейтили.

Зараз же вона пояснила свою позицію. За словами Регіни, в її родині накладено вето на політичні теми. Нагадаємо, чоловік Тодоренко - Влад Топалов - російський співак.

Вона додала, що не може з чоловіком прийти до консенсусу, їм складно знаходити спільну мову в питаннях війни в Україні.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві – в радості, у хворобі та в бідності, і в кризі, і в усьому іншому", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Осадча запросила вагітну Тодоренко народжувати в бомбосховищі.

Вас також можуть зацікавити новини: