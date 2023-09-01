Артист розлютився через те, що йому дали непрацюючий мікрофон.

Відомий репер 50 Cent потрапив у скандал. Кілька днів тому він виступав на сцені Crypto.com Arena і "сказився" прямо на очах у публіки. Артист не зумів взяти себе в руки і "психанув", в результаті чого його фанатка отримала серйозну травму.

Так, музиканту дали мікрофон, коли він вибіг на сцену. 50 Cent спробував зачитати реп, але зрозумів, що його ніхто не чує. Йому "підсунули" несправний мікрофон.

Це сильно розлютило репера, тому він жбурнув мікрофон прямо в публіку. Однак навряд чи артист здогадувався, що станеться далі. Мікрофон "відлетів" у бік людей і вдарив одну з глядачок прямо по голові, розбивши їй лоб.

Як повідомляє TMZ, постраждалою виявилася радіоведуча Бріана Монегейн. Вона вже написала на репера заяву в поліцію. Дівчина вважає, що 50 Cent повинен відповісти за свій вчинок.

Тим часом, адвокати артиста вже прокоментували інцидент. Вони заявили, що їх клієнт не хотів травмувати фанатку.

"Давайте будемо чесними: як я сказав поліції Лос-Анджелеса сьогодні вдень, мій клієнт Кертіс (він же 50 Cent) ніколи б нікого навмисно не вдарив мікрофоном. Той, хто говорить щось інше, не володіє всіма фактами і дезінформований", - заявив правозахисник репера.

Нагадаємо, раніше схожий інцидент стався з Карді Бі. Вона поскандалила з фанаткою прямо на концерті, а потім жбурнула в неї мікрофон.

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