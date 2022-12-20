Григорій Решетнік разом з дружиною і трьома дітьми перебуває в Києві.

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік розповів, як День святого Миколая пройшов для їхньої родини. З самого ранку була повітряна тривога, яка змусила всіх швидко прокинутися і перейти в безпечне місце.

"Нічний підйом через тривогу... З Кріс переносимо сплячих дітей в коридор... Потім відбій... Потім знову тривога...", - написав Решетнік у своєму блозі.

Через чергову хвилю обстрілів з боку російських загарбників його родина майже добу просиділа без електрики, води та опалення.

Відео дня

Ускладнює ситуацію ще й те, що сім'я живе на високому поверсі, тому доводиться пішки кілька разів на день спускатися і підніматися, оскільки ліфт не працює. Однак навіть ці проблеми не є приводом опускати руки.

"Але найголовніше - розуміємо, що є сім'ї, кому ще складніше. Тому хочемо всіх підтримати і сказати - ніколи не опускайте руки, Любіть Україну і допомагайте боротися за нашу незалежність, як можете. Нам все під силу", - резюмував ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка".

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка відповіла, чому вони з дітьми залишаються в Києві без води, тепла і світла.

Вас також можуть зацікавити новини: