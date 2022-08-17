Він нахвалює диктатора Путіна і каже, що він демонструє відвагу.

Російський режисер Андрій Кончаловський поповнив ряди посіпак кривавого диктатора Володимира Путіна, який розв'язав війну в Україні 24 лютого.

Журналісти видання "Аргументи і факти" запитали у Кончаловського, як він ставиться до того, що Росію більше не допустять до міжнародних кінофестивалів. Але замість того, щоб прямо відповісти на питання, він почав нахвалювати Путіна.

"Він (Путін, - УНІАН) не озирається, він діє трохи інакше. Відведу розмову трохи в сторону - ви не намагалися підрахувати, чи багато в світі за останні 60 років знайшлося сміливців, які наважилися спробувати покласти край пануванню американського долара? Першим це спробував зробити президент США Кеннеді. Його вбили. Потім спробу зробив Де Голль. І отримав повстання студентів у Франції і замахи на нього в Північній Африці. Потім були Саддам Хусейн і Муамар Каддафі - головні вороги американського диктату в глобальному пейзажі. Сьогодні Путін очолив боротьбу з головним світовим злом", - сказав режисер.

Він додав, що зараз Путін демонструє свою відважність і ризикує своїм життям. Ось тільки Кончаловський не подумав про українців, які щодня страждають від масових обстрілів з боку російської армії.

Нагадаємо, раніше лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука оштрафували за "дискредитацію російської армії".

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