Ріанна постала в пікантному образі / instagram.com/badgalriri
Відома у всьому світі співачка Ріанна опублікувала в Instagram відео зі зйомок у фотосесії.
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На кадрах співачка позує в червоній напівпрозорій білизні в дрібний горошок. Також вона одягла латексні рукавички і панчохи.
На обличчя Ріанна нанесла яскравий макіяж і доповнила його зачіскою у вигляді хвиль. Варто відзначити, що образ вийшов яскравим і пікантним. На кадрах співачка поводиться досить розкуто.
Чим відома Ріанна:
- Ріанна є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів
- За підсумками 2018 року Ріанна посіла сьому позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, складеному журналом Forbes
- Її дохід за 2018 рік склав 37,5 мільйонів доларів
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