Співачка постала в пікантному образі.

Відома у всьому світі співачка Ріанна опублікувала в Instagram відео зі зйомок у фотосесії.

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На кадрах співачка позує в червоній напівпрозорій білизні в дрібний горошок. Також вона одягла латексні рукавички і панчохи.

На обличчя Ріанна нанесла яскравий макіяж і доповнила його зачіскою у вигляді хвиль. Варто відзначити, що образ вийшов яскравим і пікантним. На кадрах співачка поводиться досить розкуто.

Чим відома Ріанна:

Ріанна є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів

За підсумками 2018 року Ріанна посіла сьому позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, складеному журналом Forbes

Її дохід за 2018 рік склав 37,5 мільйонів доларів

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Автор: Діана Могилєвич