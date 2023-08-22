На світ з'явився хлопчик.

Барбадоська співачка Ріанна вдруге стала мамою. Повідомляється, що знаменитість народила сина ще 3 серпня, проте стало відомо про це тільки зараз.

За даними TMZ, пологи проходили в Лос-Анджелесі. Як саме Ріанна і A$AP Rocky назвали свого сина не повідомляється, проте наближені до пари люди кажуть, що його ім'я починається на букву Р, як і ім'я старшого сина подружжя.

Варто відзначити, що під час другої вагітності Ріанна активно виступала. Однак останні кілька тижнів про неї нічого не чути - немає ні концертів, ні нових фотографій в соцмережах.

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Ймовірно, співачка зникла з інформаційного простору, щоб оговтатися після пологів.

Крім того, про другу вагітність співачки стало відомо в лютому. Оголосила вона про те, що чекає на малюка під час Супербоула, де виступала з великим животом.

У Ріанни є старший син - РЗА Ателстон Майерс. Хлопчик народився 13 травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Ріанна встановила рекорд в історії Spotify.

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