Десять її пісень набрали мільярд прослуховувань.

Барбадоська співачка Ріанна встановила рекорд на музичній платформі Spotify. 1 липня вона стала першою артисткою, чиї 10 пісень набрали 1 мільярд прослуховувань в історії сервісу.

Відомо, що останній музичний альбом співачка випустила в 2016 році, але навіть це не завадило їй встановити такий рекорд. Всього її дискографія налічує вісім альбомів.

Крім того, Ріанна є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів.

Також вона є наймолодшою співачкою в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100.

В цілому у Ріанни багато досягнень в музиці. Завдяки цьому вона неодноразово потрапляла в список Forbes як найбільш високооплачувана співачка в світі. Її дохід за 2018 рік склав 37,5 мільйонів доларів.

Найпопулярніші пісні Ріанни

Rihanna - Diamonds

Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

Rihanna - Umbrella

Rihanna - Don't Stop The Music

Rihanna - Love The Way You Lie

Нагадаємо, Ріанна відпочила на Барбадосі у капелюсі від українського дизайнера.

