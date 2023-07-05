Барбадоська співачка Ріанна встановила рекорд на музичній платформі Spotify. 1 липня вона стала першою артисткою, чиї 10 пісень набрали 1 мільярд прослуховувань в історії сервісу.
Відомо, що останній музичний альбом співачка випустила в 2016 році, але навіть це не завадило їй встановити такий рекорд. Всього її дискографія налічує вісім альбомів.
Крім того, Ріанна є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів.
Також вона є наймолодшою співачкою в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100.
В цілому у Ріанни багато досягнень в музиці. Завдяки цьому вона неодноразово потрапляла в список Forbes як найбільш високооплачувана співачка в світі. Її дохід за 2018 рік склав 37,5 мільйонів доларів.
Найпопулярніші пісні Ріанни
Rihanna - Diamonds
Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
Rihanna - Umbrella
Rihanna - Don't Stop The Music
Rihanna - Love The Way You Lie
Нагадаємо, Ріанна відпочила на Барбадосі у капелюсі від українського дизайнера.