Вартість цього аксесуара сягає майже 13 тисяч гривень.

Барбадоська співачка Ріанна на останніх місяцях вагітності вирішила трохи відпочити. Вона прогулялася містом в джинсових міні-шортах і чорному топі.

Цікаво, що доповнила вона образ солом'яним капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського. Придбала її Ріанна за 340 доларів (12 400 гривень).

Відомо, що капелюхи Багінського купують багато світових зірок. Серед них Мадонна, Тейлор Свіфт, Джіджі Хадід, Кайя Гербер та інші. Також ці аксесуари дуже любить перша леді України Олена Зеленська.

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Доповнила Ріанна образ лаконічними прикрасами - підвіскою з перлів і браслетами. В цілому у неї вийшов стильний ковбойський образ.

Крім того, в кадрі знаменитість позувала майже без макіяжу. Вона лише виділила губи червоною помадою.

Нагадаємо, раніше Рита Ора прогулялася Нью-Йорком у вбранні від українського дизайнера. Відома співачка вибрала джинси і жакет від Лілії Літковської.

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