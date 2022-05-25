Виступ актора відбувся в Нью-Йорку.

Відомий всьому світу голлівудський актор Річард Гір взяв у руки мікрофон і вперше заспівав на сцені Carnegie Hall. Захід відбувся в Нью-Йорку і був спрямований на підтримку України, яка щодня страждає від російських обстрілів. Відео виступу опублікувала українська співачка Джамала, яка подорожує світом з благодійними концертами.

"Найращі музиканти в Нью-Йорку зібралися, щоб зібрати кошти на медичні потреби України", - сказала Джамала.

Ведучим благодійного вечора виступив актор Річард Гір. Він у своїй промові зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну - шок для всього цивілізованого світу. На завершення концерту актор разом з американською оперною співачкою Ізабель Леонард виконав пісню "Somewhere".

Нагадаємо, нещодавно 70-річний Річард Гір втретє став батьком.

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