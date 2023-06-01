Актриса привітала її з днем народження.

Відома українська актриса Ольга Сумська публічно звернулася до своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе зі своїм чоловіком у РФ та нічого не говорить про війну. Артистка привітала її з днем народження. 1 червня Паперній виповнилося 33 роки.

Сумська опублікувала у Stories рідкісні фото з донькою. На них вони позують з квітами та святковим тортом. Вочевидь, під час святкувань до повномасштабної війни, коли Паперна ще їздила в Україну.

Актриса назвала доньку "рідненькою" та написала, що вона її любить. Сумська неодноразово казала, що не стане відмовлятися від Паперної через те, що вона не висловлює свою позицію щодо війни публічно.

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"Доця! З днем народження, рідненька! Моя любов", - написала Сумська.

Що відомо про Антоніну Паперну

Старша донька Ольги Сумської вже давно працює та живе у РФ. Там вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича та народила від нього дітей. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Паперна не висловила свою позицію. За це користувачі почали "цькувати" не тільки її, а ще й її матір.

Сумська заявляла, що ніхто не має права їй вказувати, як реагувати на цю ситуацію. Вона не відмовляється від доньки та каже, що та "не просто так" мовчить.

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