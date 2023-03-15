Актрисі важко розмовляти на цю тему.

Останнім часом актриса Ольга Сумська відчуває на собі тиск від хейтерів та колег, які засуджують її старшу доньку Антоніну Паперну. Дівчина вже багато років живе у РФ, народила від російського актора дітей та мовчить про повномасштабну війну в Україні.

Сумська розповіла, що їй важко читати повідомлення від хейтерів. Актрисі та її доньці пишуть багато поганих побажань.

"Я отримую найстрашніші коментарі, повідомлення... Так само і Тоня... Я не знаю, як вона тримається. Коли вона пересилає мені ці повідомлення, я їх читаю. Бажають найстрашнішого", - зізналася Сумська у коментарі для "ЖВЛ".

Проте актриса підкреслює, що завжди буде на стороні доньки. За словами Сумської, Паперна мовчить нібито "не просто так".

"Хто там, той знає, як це важко. Щось сказати, щось написати. Люди зникають, розумієте. Передусім вона мама своїх дітей і вона робить все для того, щоб вони були в безпеці. Вона всім серцем з Україною, вона українка передусім. Так, їй важко сьогодні, але я не мушу виправдовуватись, я не мушу нічого казати", - додала актриса.

За словами Сумської, вона сподівається колись зустрітися з донькою. Актриса вірить, що згодом Паперна знову її обійме. Сумська та її донька не бачилися вже рік. Вона зізнається, що ця тема для неї дуже болюча. Актриса не може стримувати емоції та плаче, коли її запитують про Паперну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що старша донька Сумської повеселилася у Москві. Паперна вийшла на публіку з дітьми та чоловіком-росіянином.

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