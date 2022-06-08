Британський артист вже подав заявку на виступ.

Відомий британський співак Роббі Вільямс сказав, що бажає виступити на Євробаченні-2023, яке має пройти в Україні завдяки перемозі Kalush Orchestra. Про це повідомляє видання The Mirror.

Відомо, що артист вже подав свою кандидатуру.

"Я вже запропонував свій виступ, але не як учасник від Великобританії, а для інтервального акту. Раніше я не думав про такий виступ, поки Джастін Тімберлейк і Мадонна не виступили на "Євробаченні". Так що я вирішив вписати своє ім'я. Так, я чув, що конкурс може відбутися в Україні, але все одно поїду. Я дійсно люблю "Євробачення", - сказав музикант.

Для довідки: у 2022 році Євробачення пройшло в Турині. Український гурт Kalush Orchestra представив на конкурсі пісню "Stefania", з якою вони здобули рекордні 631 бал. Росію і її делегацію на захід не пустили, проте галасу навів приїзд Філіпа Кіркорова. Рашист заявив, що прибув за "спеціальним запрошенням організаторів". У свою чергу організатори конкурсу заявили-Кіркорова не запрошували.

Нагадаємо, лідер гурту Kalush Orchestra продав легендарну рожеву панаму, щоб допомогти Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: