Гурт вже повернувся до України.

Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Діденчук сказав журналістам після прибуття до столиці поїздом №43\44 "Івано-Франківськ - Київ", що має назву "Стефанія Експрес".

Зокрема, його запитали, у якому українському місті він хотів би, аби відбулося Євробачення 2023.

"Звісно, у Луцьку, тому що я сам з Луцька і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, у Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте у Луцьк усі, хто не був", - наголосив Діденчук.

Він зазначив, що дуже приємно, коли після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в Україні було названо потяг на честь переможної пісні.

"Дуже неочікувано, що на нашу честь вже називають поїзди, але дуже приємно", - сказав Діденчук.

Він зазначив, що одразу після перемоги на Євробаченні гурт привітав учасник пісенного конкурсу з Польщі Ochman. За його словами, польський музикант "дуже класний хлопчина".

"Ми з ним робили маленькі колаборації, і надалі будуть виходити з ним колаборації", - сказав Діденчук.

Також він сказав, що британський музикант Сем Райдер, який зайняв друге місце на Євробаченні, теж привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою.

Окремо він сказав, що також гурт привітала з перемогою на Євробаченні солістка Go_A Катерина Павленко.

"Дуже сильно вітала і сказала, що ми великі молодці, що ми все правильно зробили - сказали, не побоялися (після виконання пісні "Стефанія" закликали світ врятувати захисників Маріуполя - УНІАН). Дійсно, що так і було. Навіть якби нас дискваліфікували, ми вважаємо, що все одно правильно вчинили", - наголосив Діденчук.

Він уточнив, що гурт таємно ухвалював рішення щодо заклику звільнити українських захисників з "Азовсталі", бо не знали, чи буде це порушенням правил конкурсу.

Діденчук зазначив, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк присвятив перемогу своїй матері: "І ми так само всі присвячуємо нашу перемогу своїм матерям, матерям українських воїнів".

При цьому, говорячи про подальші плани, Діденчук зазначив, що "ще досі ніхто не розуміє, як воно має відбуватися далі і що має бути".

"Мені здається, зараз посипляться дуже багато запитів на виступи, будемо їздити по світу, розказувати про Україну", - додав він.

Діденчук додав, що планується запис нової платівки. "Будуть виходити нові пісні, будуть виходити нові колаборації із різними артистами. Слідкуйте за Інстаграмом Калуша", - зазначив він.

"Будемо творити нову музику - це 100%", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 в італійському Турині, одразу після свого виступу у великому фіналі закликав врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man".

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