Артисти активно готуються до конкурсу.

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року представить Україну на Євробаченні, випустили нову версію своєї композиції "Stefania".

Оновлений варіант пісні опублікований на офіційному YouTube-каналі музичного конкурсу.

Артисти зняли ролик у Львівському будинку вчених.

Повідомляється, що "Євробачення-2022" відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня. Згідно з жеребкуванням, Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі під шостим номером.

Букмекери вже кілька разів складали й оновлювали свої прогнози - Kalush Orchestra залишається беззмінним лідером, маючи всі шанси на перемогу в цьому році.

Нагадаємо, соліст Kalush Orchestra розповів про смерть друга на війні.

Вас також можуть зацікавити новини: