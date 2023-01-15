14 січня Росія вдарила ракетою по житловому будинку в Дніпрі. В цей же час в Новому Орлеані росіянка цинічно дефілювала на конкурсі краси.

14 січня в Новому Орлеані відбувся фінал найпрестижнішого конкурсу краси "Міс Всесвіт". Ще задовго до фіналу в мережі обурилися через те, що до участі допустили росіянку Анну Ліннікову.

Українці висміяли її вбрання на дефіле. Світова публіка помітила, що навіть на конкурсі краси Росія демонструє свої імперські амбіції - це помітили по вбранню Ліннікової.

Цього ж дня Росія масовано обстріляла Україну ракетами. У Дніпрі "приліт" був у житловий будинок. На даний момент відомо про десятьох загиблих, всього постраждалих - кілька десятків. У зв'язку з цим Анні Лінніковій почали писати негативні коментарі в соцмережах.

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Реакція соцмереж

"Сукня кольору крові! Показує всю сутність Росії. Окупанти! І немає сорому ні найменшого?"

"Сподіваєтеся в конкурсі виграти набір унітазів?"

"Американці, ви можете не дорахуватися унітазів і пральних машин! Будьте уважні, і не залишайте ці речі без нагляду!"

"Приїжджайте в Маріуполь, Бучу, Херсон!"

"Бажаю пережити весь той жах, який пережили люди в дев'ятиповерховому будинку Дніпра і переживають кожен день люди, що живуть на сході України"

"А як так вийшло, що поїхала в загниваючу Америку? Там же немає ні газу, ні їжі, ні тепла? Чи Росія вже не воює з НАТО?"

Хто переміг у конкурсі "Міс Всесвіт 2022"

Перше місце посіла представниця США Р'бонні Габріель. Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою — Домініканської Республіки. Україну на Міс Всесвіт представляла 28-річна Вікторія Апанасенко з Чернігова. Дівчина не потрапила в топ-16.

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