Анну Ліннікову хейтять в мережі і пишуть, що вона представляє країну-терориста.

Російська модель Анна Ліннікова бере участь у щорічному конкурсі краси "Міс Всесвіт". 11 січня вона з'явилася на сцені конкурсу, чим спровокувала агресію з боку користувачів мережі.

Після безлічі негативних коментарів на свою адресу вона написала в Telegram-каналі, що думала, що конкурс не має жодного відношення до політики.

Що пишуть користувачі мережі

"Р*шисти повинні сидіти у себе в хліві"

"Не забудьте зробити правдоподібне обличчя, коли на конкурсі будете розповідати, що ви за мир у всьому світі"

"Ну, що ж, ти будеш за країну-агресора виступати і перемоги тобі не бачити"

"Терористи, вбивці"

"Чому представників країни-агресора, як Росія, допускають до участі в таких конкурсах?"

"Ти будеш представляти терористичну країну. Ось це я розумію досягнення"

Хто така Анна Ліннікова

Анна Ліннікова - 22-річна російська модель, володарка титулу "Міс Росія 2022", учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Якщо їй вдасться перемогти на конкурсі, то вона посяде місце індійської моделі Харнааз Сандху, яка носила корону переможниці з грудня 2021 року.

Відео дня

Зазначимо, фінал конкурсу відбудеться 14 січня в США.

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