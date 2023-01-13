Попри всі обмеження, представниця від Росії Анна Ліннікова все ж бере участь в конкурсі краси. Це викликало обурення в західній пресі, а українські соцмережі "розгорілися" жартами з цього приводу.

У Новому Орлеані 11 січня відбувся півфінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Росіянка Анна Ліннікова, чиєю участю обурена світова громадськість, вже зробила кілька виходів.

Українські користувачі висміяли її образ і злегка його "доповнили", пише "Обозреватель".

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Хто така Анна Ліннікова

22-річна модель із Росії. Вона нічого не говорила про те, що її країна розпочала вбивчу війну на території України. Після хейту на свою адресу вона написала в Telegram-каналі, що думала, що конкурс ніяк не належить до політики.

До речі, конкурс "Міс Всесвіт" захейтили через те, що у ньому бере участь росіянка.

"Міс Україна Всесвіт": цікаве про конкурс

У мережі з'явилося відео, зроблене напередодні півфіналу під час підготовки дівчат до спільного фото. На кадрах видно, як росіянка Анна Ліннікова стала поруч з українкою Вікторією Апанасенко. Представниця від нашої країни не розгубилася і дипломатично дистанціювалася - попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями.

Відомо, що фінал конкурсу краси відбудеться 14 січня.

Нагадаємо, в мережі показали національний костюм Вікторії Апанасенко для конкурсу Міс Всесвіт.

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