У Новому Орлеані 11 січня відбувся півфінал конкурсу краси "Міс Всесвіт". Росіянка Анна Ліннікова, чиєю участю обурена світова громадськість, вже зробила кілька виходів.
Українські користувачі висміяли її образ і злегка його "доповнили", пише "Обозреватель".
Хто така Анна Ліннікова
22-річна модель із Росії. Вона нічого не говорила про те, що її країна розпочала вбивчу війну на території України. Після хейту на свою адресу вона написала в Telegram-каналі, що думала, що конкурс ніяк не належить до політики.
До речі, конкурс "Міс Всесвіт" захейтили через те, що у ньому бере участь росіянка.
"Міс Україна Всесвіт": цікаве про конкурс
У мережі з'явилося відео, зроблене напередодні півфіналу під час підготовки дівчат до спільного фото. На кадрах видно, як росіянка Анна Ліннікова стала поруч з українкою Вікторією Апанасенко. Представниця від нашої країни не розгубилася і дипломатично дистанціювалася - попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями.
Відомо, що фінал конкурсу краси відбудеться 14 січня.
Нагадаємо, в мережі показали національний костюм Вікторії Апанасенко для конкурсу Міс Всесвіт.