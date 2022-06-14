Відео з порноактрисою розлетілося вже всім інтернетом.

Російська порноактриса Лола Тейлор записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Вона заявила, що готова зайнятися з ним сексом, якщо він здасться у війні.

У своєму зверненні Любов Бушуєва (справжнє ім'я Лоли Тейлор, - УНІАН) закликала кинути зброю саме Володимира Зеленського, хоча війну в Україні розв'язав Володимир Путін. Більше того, порноактриса так і не сказала, хто саме напав на нашу країну.

"Моє звернення зараз до Зеленського. Зеленський, будь ласка, кинь зброю. Якщо ти це зробиш, то я тобі дам. Тому що не потрібна ця війна нікому, просто потрібно здатися, щоб не страждали люди і все. І отримаєш секс зі мною", - сказала Тейлор.

Нагадаємо, раніше одіозний актор Панін зізнався, що не зміг би в Росії прямо сказати, що Путін - вбивця.

Вас також можуть зацікавити новини: