Панін пояснив свою позицію.

Російський актор Олексій Панін, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засуджує війну в нашій країні і критикує злочинний режим Кремля, зізнався, що, перебуваючи на своїй Батьківщині, не зміг би так відкрито говорити про всі звірства окупантів і про те, що Володимир Путін - вбивця.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він сказав, що у нього є дочка, за яку він дуже переживає. Він не може дозволити, щоб через його антивоєнну позицію вона залишилася одна. Тому в Росії він підбирав би синоніми до слів "війна" і "Путін - вбивця".

"У доньки крім мене нікого не залишилося. Тому напевно, я б не зміг, на жаль, в Росії в лоб сказати, що Путін – вбивця, і мені б довелося підбирати якісь синоніми", - зізнався актор.

Нагадаємо, раніше Панін показав росіянам дитину, яку окупанти зібралися вбивати в Харкові.

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