Стас Садальський прилетів до Грузії, щоб попрощатися з легендарним актором і співаком.

Російський актор Стас Садальський, який тісно спілкувався з покійним Вахтангом Кікабідзе, згадав про останні слова, почуті з вуст відомого грузина.

Як сказав Садальський, Кікабідзе передчував свою смерть, тому в новорічну ніч згадував про свою покійну дружину Ірину.

"Дружина Ірина померла рік тому, восени 2021. Буба дуже важко переживав її відхід, на моє привітання з Новим роком сказав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю", - згадав Садальський.

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Помер Вахтанг Кікабідзе: подробиці

Радянський і грузинський співак, автор пісень і кіноактор помер у віці 84 років 15 січня. Причина смерті невідома, проте в ЗМІ пишуть, що в останні роки Кікабідзе боровся з хворобою.

Відзначимо, що Кікабідзе підтримував Україну і виступив проти кровожерливої війни, розв'язаної Кремлем.

Всі гроші, зібрані на ювілейному концерті в Батумі на честь 84-річчя Вахтанг Кікабідзе передав на допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, влітку 2022 року Вахтанг Кікабідзе купив бус українським військовим.

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