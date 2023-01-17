Російський актор Стас Садальський, який тісно спілкувався з покійним Вахтангом Кікабідзе, згадав про останні слова, почуті з вуст відомого грузина.
Як сказав Садальський, Кікабідзе передчував свою смерть, тому в новорічну ніч згадував про свою покійну дружину Ірину.
"Дружина Ірина померла рік тому, восени 2021. Буба дуже важко переживав її відхід, на моє привітання з Новим роком сказав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю", - згадав Садальський.
Помер Вахтанг Кікабідзе: подробиці
Радянський і грузинський співак, автор пісень і кіноактор помер у віці 84 років 15 січня. Причина смерті невідома, проте в ЗМІ пишуть, що в останні роки Кікабідзе боровся з хворобою.
Відзначимо, що Кікабідзе підтримував Україну і виступив проти кровожерливої війни, розв'язаної Кремлем.
Всі гроші, зібрані на ювілейному концерті в Батумі на честь 84-річчя Вахтанг Кікабідзе передав на допомогу Збройним силам України.
Нагадаємо, влітку 2022 року Вахтанг Кікабідзе купив бус українським військовим.