26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича відреагувала на даний вчинок.

Відомий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе влаштував грандіозний концерт на честь свого 84 дня народження. За гроші, виручені на заході, він купив бус для військових ЗСУ. Про це 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича повідомила у Facebook.

"Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, серце якої болить за Україну і бажає якнайшвидшої перемоги Збройних сил України над російським окупантом", - сказано в повідомленні.

Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус з сухпайками для українських військових.

"Його вже доставили в Україну і передадуть нашій артилерійській бригаді", - сказано в повідомленні.

"Подяка порядній, благородній людині з честю і розумом", "Величезне спасибі", "Ось це вчинок!", - пишуть коментатори.

Зазначимо, Вахтанг Кікабідзе підтримав Україну ще в 2014 році, коли заявив, що "виріс зі знанням того, що Крим – це Україна". Тоді Володимира Путіна він назвав "політиком чорної сили". А в 2022 році, коли Росія повномасштабно напала на Україну, він заявив: "Я думаю, що в результаті Україна виграє цю мерзенну війну, і все це дуже скоро закінчиться. Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед їхнім героїзмом".

Також УНІАН писав, що Вахтанг Кікабідзе розірвав усі зв'язки з РФ і підтримав Україну.

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