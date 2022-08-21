У неділю, 21 серпня, у Києві провели в останню дорогу легендарну українську акторку та телеведучу.

У Києві попрощалися з Русланою Писанкою. Актриси та телеведучої не стало в липні після тяжкої хвороби - раку. Її прах перевезли з-за кордону. І от 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі відбувся чин похорону.

Колеги зірки поділилися щемливими спогадами про неї, повідомляє ТСН.

Єгор Гордєєв, який працював з Русею на одному знімальному майданчику, каже, що після її приходу на шоу "Твій день" все "закрутилося".

"Руся - дуже чітких оцінок, дуже чітких розумінь, чого вона хоче, що їй треба! Вона - драматург", - згадує Єгор.

Про свою хворобу Писанка колегам не розповідала. Як поділилася Людмила Барбір, вона чекала на повернення в кадр та мала багато планів.

Та Руслана ще повернеться до глядача - з фільмом "Демони" Наталії Ворожбит, в якому вона зіграла головну роль. Кіно не встигли дозняти, але режисерка придумає фінал.

"Руся там дійсно зовсім інша. Я впевнена, вона вас здивує приємно", - каже Ворожбит.

Колеги з театру кажуть, що біль втрати легше переживати, якщо думати, що вона просто поїхала на гастролі за кордон.

"Знаєте, як зірка, коли вона вибухає, і після неї ще довго-довго йде світло", - порівнює актор та режисер Віктор Андрієнко Писанку із зіркою.

Смерть Руслани Писанки

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла у Німеччині через онкологію.

Згодом вдівець Писанки дав перше інтерв'ю після трагедії і не стримав сльози, він розповів, що артистка переносила вже шосту хімію.

Прощання з нею відбулосяся в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли до України, а 21 серпня із Писанкою попрощалися.

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