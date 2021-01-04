Сальма показала фігуру / instagram.com/salmahayek
Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в басейні. Зірка постала в коричневому роздільному купальнику і сонцезахисних окулярах. Варто відзначити, що у Сальми струнка фігура. Їй вже 54 роки, але виглядає вона на 15 років молодше.
Шанувальники актриси часто залишають їй позитивні коментарі, в яких висловлюють своє захоплення нею. Буквально за кілька годин фото набрало більше одного мільйона лайків.
Сальма показала фігуру / instagram.com/salmahayek
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