Актриса стежить за своїм зовнішнім виглядом.

Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в басейні. Зірка постала в коричневому роздільному купальнику і сонцезахисних окулярах. Варто відзначити, що у Сальми струнка фігура. Їй вже 54 роки, але виглядає вона на 15 років молодше.

Шанувальники актриси часто залишають їй позитивні коментарі, в яких висловлюють своє захоплення нею. Буквально за кілька годин фото набрало більше одного мільйона лайків.

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Автор: Діана Могилєвич